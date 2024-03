Più ecologisti e miti in un mondo pacificato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 26 marzo 2024) Il dubbio sull’attentato a Mosca: che se lo sia fatto Putin? L’Isis a Putin? Gli ucraini, di carambola, ai bielorussi? Gli israeliani agli americani? Ai moscoviti? O gli americani all’Isis, gli sciiti ai sunniti, un nuovo Unabomber al vecchio Unabomber? Un Papa al Pope? I cani sciolti houti agli houti col collare? O il Ku Klux Klan ai Testimoni di Geova, con qualche ceceno ormai fissato? Vallo a sapere. Si finirà col dar ragione a Papa Ciccio. Cos’è in fondo la pace? L’ascolto delle ragioni altrui. Perché su Sparta prevalse Atene? Per i bicipiti più gonfi? O i cervelli più laboriosi? Volete dunque abolire la guerra? Leggete, leggete, leggete, si sono alzate di nuovo al cielo, tra una bandiera bianca e l’altra, le preghiere domenicali di Papa Ciccio. Come dargli torto? Già la Torah per iscritto insegnava: “Chi salverà un solo uomo salverà ilintero”. E un hadith ...