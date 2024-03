Pisa festeggia l’anno 2025 | Una ricorrenza che dà il via alla stagione turistica Accoglienza da migliorare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) di Gabriele MasieroLa cattedrale piena. Non soltanto dini, ma anche di centinaia di turisti. Il corteo storico che attraversa il centro cittadino e che raccoglie gli appalusi dei tanti visitatori che hanno gremito la città in questo week e in questi giorni precedentiPasqua. Ierihato il suo Capodanno e lo ha fatto indossando con l’abito della festa. Entrando nelnove mesi prima degli altri quando il raggio di sole ha illuminato l’uovo di marmo posto sua una mensola in cattedrale. E proprio la presenza di tanti turisti durante il corteo e anche in chiesa ha spinto il sindaco, Michele Conti, a schiacciare il piede sull’acceleratore. "Per noi è unaimportante - ha detto - ed è stato perun intero ...