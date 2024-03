Pioltello | Mattarella scrive alla scuola

(Di martedì 26 marzo 2024) 22.30 "Al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo,apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo". Con queste parole il presidente della Repubblica Sergioha risposto a una lettera di Maria Rendani, vicepreside dell'Iqbal Masih che nei giorni scorsi l'aveva invitato a visitare l'istituto dioggetto di polemiche per la scelta di chiudere il 10 aprile la fine del Ramadan.

