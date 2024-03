Pioltello | scuola chiusa per la festa del Ramadan Il preside | “Chiediamo rispetto | lasciateci lavorare”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)(Milano), 26 marzo 2024 – “La nostra abilità di raggiungere l’unità nella diversità sarà la bellezza e il test per la nostra civiltà”. Con una citazione di Gandhi, “una delle tante che abbiamo ricevuto in questi giorni a commento della nostra scelta” Alessandro Fanfoni,delI'Iqbal Masih di, laper la fine del, adesso chiede “di poter tornare a vivere con tranquillità la”. La decisione al centro di una settimana di polemiche è stata ribadita ieri sera con voto unanime del Consiglio d'Istituto che ha confermato lo stop delle lezioni per il 10 aprile. “Le motivazioni sono esclusivamente di carattere didattico ed educativo, come prevedono le norme", ancora il dirigente nella nota firmata dagli organi scolastici. ...