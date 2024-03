Il voto del Consiglio di istituto è stato unanime come era stato la prima volta, quando è stato deciso che il 10 aprile non ci sarebbero state lezioni nell'Istituto di Pioltello . Il ministro ... (vanityfair)

“La scuola resterà chiusa per la fine del Ramadan ”. L’istituto Iqbal Masih di Pioltello non cede a pressioni e polemiche e conferma all’unanimità la decisione di "lasciare festeggiare ai ragazzi la ... (ilgiorno)

Pioltello, la scuola conferma la chiusura per la fine del Ramadan - Il voto del Consiglio di istituto è stato unanime come era stato la prima volta, quando è stato deciso che il 10 aprile non ci sarebbero state lezioni nell'Istituto di Pioltello. Il ministro Valditara ...vanityfair

La scuola di Pioltello resterà chiusa per la fine del Ramadan, la decisione contro il ministro Valditara - L’istituto Iqbal Masih di Pioltello resterà chiuso il 10 aprile per la festa di fine Ramadan. Lo ha deciso in serata il consiglio della scuola che, con voto unanime, ha revisionato la delibera votata ...informazione

Pioltello, la scuola non cede alle pressioni e non arretra: “Resterà chiusa per il Ramadan” - Il consiglio d’istituto lo ha deciso ieri sera all’unanimità, confermando l’unità della comunità scolastica ribadita nei giorni scorsi da genitori ...milano.repubblica