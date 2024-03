Pioltello e Ramadan | Valditara | Spero che la scuola sani le irregolarità

(Di martedì 26 marzo 2024) “Con grande serenità mi aspetto che sino leche gli ispettori hanno ravvisato, innanzitutto l'assenza di motivazione della decisione, l'aggiunta di una sospensione e di una deroga al calendario che non era prevista e contemplata. Io credo che con grande spirito di collaborazione il consiglio di istituto possa considerare anche il mio invito, quello di far si che il 10 aprile lasi possa tenere aperta”. Così il ministro dell'Istruzione Giuseppea margine della presentazione del suo libro, ‘Ladei talenti', all'auditorium Galdus a Milano. “Non credo - continua - che si faccia inclusione chiudendo le scuole, ma parlando dei problemi del dialogo delle religioni: è meglio parlare che chiudere le scuole. Cosa succederebbe se andassero avanti per la loro strada? Non ...

Il voto del Consiglio di istituto è stato unanime come era stato la prima volta, quando è stato deciso che il 10 aprile non ci sarebbero state lezioni nell'Istituto di Pioltello . Il ministro ... (vanityfair)

“La scuola resterà chiusa per la fine del Ramadan ”. L’istituto Iqbal Masih di Pioltello non cede a pressioni e polemiche e conferma all’unanimità la decisione di "lasciare festeggiare ai ragazzi la ... (ilgiorno)

Pioltello, confermata la chiusura della scuola per la fine del Ramadan. La nuova delibera - Superata l'impasse, e probabilmente anche le polemiche, sulla chiusura dell'Istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Milano) in vista del 10 Aprile. Una decisione votata all'unanimità e sostenut ...rainews

Pioltello, il presidio per la scuola che vuole chiudere per il Ramadan - Manifestanti si sono riuniti in presidio davanti ad una scuola di Pioltello per difendere la decisione, da parte dell'istituto, di chiudere per la fine del Ramadan ...rainews

Alla fine la scuola di Pioltello chiuderà per la fine del Ramadan - Dopo le polemiche con il governo, nella delibera che prevedeva la sospensione delle lezioni è stato specificato che la decisione è dovuta al gran numero di assenze e non alla festa religiosa in sé ...ilpost