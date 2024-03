Pioltello | confermata la chiusura della scuola per la fine del Ramadan | la nuova delibera

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 26 marzo 2024) L’istituto comprensivo Iqbal Masih di(Milano) resterà chiuso il 10 aprile in occasionefesta per ladel. Lo ha deciso il Consiglio di istituto, con voto unanime, dopo aver revisionato laper la sospensione delle lezioni, dichiarata irregolare dall’ufficio scolastico regionale. La modifica ha riguardato la sottolineaturasola motivazione didattica alla basedecisione: in altre parole, per evitare di portare avanti il programma in aule vuote; e a fronte di un anno scolastico iniziato con un giorno di anticipo, si è preferito chiudere per “supposte esigenze didattiche” senza introdurre valutazioni o riferimenti “religiosi”. Superate le polemiche con un sostanziale “pareggio”: lachiuderà 1 giorno ...