Pioggia | temporali e rischio grandine in Lombardia | scatta l’allerta gialla Torna anche la neve | dove e quando

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 marzo 2024 – Dopo un fine settimana primaverile, nonostante l’improvvisa grandinata di sabato su alcune zone di Milano, la settimana di Pasqua è iniziata all’insegna del maltempo in. E, molto probabilmente, proseguirà così fino a domenica. Una perturbazione atlantica si è mossa verso il Mediterraneo centro-occidentale portando molte nuvole in Italia e fenomeniintensi: piogge,(con ilgrandinate) e, addirittura, il ritorno della. Ma vediamo la situazione più nel dettaglio. AllertaUna breve tregua Nuovo peggioramento Pasqua e PasquettalaAttenzione alle grandinate AllertaGià da questa mattina, martedì 26 marzo, si è assistito a un ...

Ancora Allerta gialla a Roma e nel Lazio per domani, domenica 10 marzo 2024 : piogge e temporali continuano nella capitale e in altre zone . Temperature stabili.Continua a leggere (fanpage)

Maltempo a Milano, previste piogge forti: scatta l'allerta meteo - Riguardo quest'ultima fase, si delinea quindi dal pomeriggio un probabile scenario di attivazione di rovesci sparsi o deboli temporali, con maggiore probabilità sui settori di pianura occidentali, ...milanotoday

Maltempo, in Campania prosegue allerta Gialla per temporali - Napoli, 26 mar. (askanews) – Prosegue il maltempo in Campania. La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di allerta mete ...askanews

Maltempo in Campania, l’allerta gialla prorogata fino alle 12 di giovedì 28 marzo - Prosegue il maltempo in Campania. La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogg ...ildenaro