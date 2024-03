Pinguini Tattici Nucleari negli stadi | le date e i biglietti del tour Hello World

(Di martedì 26 marzo 2024) Icome Marco Mengoni: ilsarà nel 2025. La differenza con il cantautore di Ronciglione, però, è che in mezzo c’è un altro. Riccardo Zanotti e soci cominciano, infatti, il 3 aprile da Jesolo con quello soldout nei palazzetti e già pensano al prossimo anno, quando torneranno a fare le cose in grande. Anzi in grandissimo. Il Non Perdiamoci Mica di Vita - Fake News Indoorporterà la band bergamasca a Jesolo, Assago, Torino, Pesaro, Casalecchio di Reno, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Messina. Un giro d'Italia che durerà un mese e mezzo e al quale seguirà, in teoria, un anno di riposo dai live visto che ilcomincerà il 7 giugno ...

