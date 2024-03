Picchi di benzene | Melucci chiede chiarimenti al Ministro dell’Ambiente

(Di martedì 26 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUna richiesta died informazioni è stata inviata dal sindaco di Taranto Rinaldo Meluicci al Ministeroe della Sicurezza Energetica “sulle azioni che sono state intraprese allo scopo di affrontare e risolvere il preoccupante aumento dei livelli dinell’aria”, spiega il primo cittadino. È l’iniziativa, in ordine di tempo, adottata dal Comune di Taranto alla luce di quanto emerso dal Report di Arpa Puglia, relativo al 2023, sul rilevamento delle concentrazioni, soprattutto nel quartiere Tamburi, a ridosso dello stabilimento siderurgico ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, di quella che l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato come sostanza cancerogena. Ad aver alzato la soglia di allarme sono i dati che segnano un peggioramento della qualità dell’aria ...

l’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli è sotto inchiesta a Taranto. Alla manager, in carica fino a poche settimane fa, sono contestate la violazione del testo unico ... (ilfattoquotidiano)

Non c'è pace per l'ex Ilva di Taranto. Come se non bastasse lo scontro per la gestione dell'acciaieria pugliese, ora si affacciano anche nuove grane giudiziarie. La Procura vuole capire se i picchi ... (affaritaliani)

C’è anche il nome di Alessandro Labile , ex direttore dello stabilimento di Taranto, nella lista degli indagati per il presunto inquinamento ambientale provocato dal l’ex Ilva in tempi recenti. Labile ... (ilfattoquotidiano)

Ex Ilva: sindaco Taranto, fare chiarezza su Picchi benzene - Una richiesta di chiarimenti e informazioni al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "sulle azioni che sono state intraprese allo scopo di affrontare e risolvere il preoccupante aumento ...ansa

Ex Ilva, per Legambiente Picchi benzene preoccupanti - Legambiente ha scritto al ministro della Salute Orazio Schillaci e al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per chiedere "l'abbattimento delle emissioni di benzene rivenienti dagli impianti ...rainews

Associazione riunite: Collaborazione con scuole di Taranto per manifestazione contro l'Inquinamento del 23 apr - Le Associazioni Riunite per la lotta contro l'inquinamento a Taranto sono profondamente preoccupate per i recenti Picchi di benzene registrati il 17 e 18 marzo, un cancerogeno certo, con dati ...lasiritide