Pianoterra alle finali gold

(Di martedì 26 marzo 2024) LaRavenna, squadra di sitting volley della Pietro Pezzi, ha conquistato l’accessonazionalidel campionato italiano misto. Dopo l’en plein al torneo internazionale di Pordenone e al trofeo della Befana di Fermo, la squadra della Pietro Pezzi, di nuovo in trasferta a Pordenone, ha concluso imbattuta anche il girone di qualificazione del campionato promozionale italiano misto Rotary cup. Quella friulana non è stata una passeggiata. Ma laRavenna ha comunque mantenuto l’imbattibilità per tutto il torneo, portando a casa con merito 4 vittorie su 4. Particolarmente sudato il 2-0 (27-25, 25-21) su Bologna all’esordio. In salita è stato il successivo match contro Modena, vinto agevolmente in rimonta 2-1 (22-25, 25-14, 15-9). Un piccolo passaggio a vuoto ha ...