Philips Airfryer XL Essential costa 85€ in meno

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 26 marzo 2024)XL, la friggitrice ad aria da 6,2 litri, è in offerta su Amazon con uno sconto del 35% insieme ad altre friggitrici ad aria, non farti sfuggire questi sconti alcuni dei quali a tempo. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Galaxy S23 Ultra scontato di 480€, ultimo giorno delle offerte di primaveraXLscontata del 35%XLè una friggitrice ad aria che promette di cucinare i tuoi cibi preferiti con fino al 90% di grassi in ...