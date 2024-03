“Pet“ sepolti con i loro padroni | ora si può fare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Via libera dal Comune alla tumulazione delle ceneri dell’animale da compagnia insieme al padrone. Il consiglio comunale ha approvato la modifica del regolamento cittadino per le attività funebri e cimiteriali, con l’aggiunta di un articolo che disciplina gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri di cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni. Da oggi quindi, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell’animale possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. Questa possibilità era stata già prevista nell’attuale regolamento della Regione Lombardia all’articolo 29, proprio con l’obiettivo di assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra la persona e il suo amico a quattro o due zampe. Ora viene aggiunta anche nella disciplina ...