Perla Vatiero vince il Grande Fratello | video della vittoria

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 26 marzo 2024) Entrata al sessantasettesimo giorno, da subitoè entrata nel cuore del pubblico deled è stato chiaro che sarebbe arrivata in finale e avrebbe sfidato la favorita fino a quel momento, Beatrice Luzzi. Come previsto la patrona del ‘vuoi o non vuoi’ ha spento le lucicasa e alla fine ha trionfato su quella che però resta l’assoluta protagonista di questa edizione delha ottenuto il 55% dei voti, mentre Beatrice il 45%. Senza la sala stampa che aggiusta le cose, questi sono i risultati dei voti degli italiani. E si spengono così le luciCasa:e Beatrice salutano il luogo che ha regalato loro incredibili emozioni… Le ...