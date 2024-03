Perla Vatiero vince Grande Fratello | percentuali e montepremi 39mila euro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo 197 giorni e 47 puntate in diretta su Canale 5 finalmente Alfonso Signorini ha annunciatovincitrice del2023-2024; seconda classificata Beatrice Luzzi. La bruna e la rossa, la passionale e l'autentica, l'influencer che ha portato lo spin off di Temptation Island e la protagonista assoluta su cui si è retta l'intera edizione (meno vista della storia): scontata che la finale si sarebbe disputata tra le due. Il pubblico, così come le dinamiche all'interno della Casa di Cinecittà, si è spaccato a metà circa la scelta della vincitrice. D'altro canto una che aveva un'ottima conoscenza della lingua italiana non poteva di sicuro trionfare.ha vinto ildi 100milain gettoni d'oro, ma in realtà sono circa ...