Perla Vatiero | tutto sulla vincitrice del GF uscita sconfitta da Tempation Island

(Di martedì 26 marzo 2024) Nata ad Angri il 28 dicembre 1995,ha coltivato sin da piccola una profonda passione per lo sport, che l’ha portata a laurearsi in Scienze Motorie. La sua dedizione l’ha vista eccellere in discipline quali il karate e la boxe, ambiti in cui ha ottenuto riconoscimenti significativi. Il Percorso Professionale diRealizzazione nel Campo dell’AbbigliamentoOltre agli sport da combattimento,si è distinta nel mondo dell’imprenditoria con la creazione del suo brand di abbigliamento, Perlystas. La marca si è rapidamente imposta nell’ambito fashion, collezionando oltre 59mila followersua pagina Instagram e offrendo prodotti attraverso un sito dedicato. La Vita Amorosa diRelazione e Separazione con Mirko Brunetti...