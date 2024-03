Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello | Beatrice Luzzi seconda classificata Cosa ha detto Alfonso Singorini sul futuro del reality

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Ieri sera, lunedì 25 marzo, è andata in onda su Canale5 la finale di(3.039.000 e il 23.9% contro 4.974.000 telespettatori e il share 27% di Lolita Lobosco su Rai1) . Dopo 197 giorni di permanenza e 47 puntate in prima serata condotte daSignorini, si sono ufficialmente spente le luci all’interno della casa di Cinecittà. Ad avere la meglio su tutti i concorrenti è stata, diventata ‘celebre’ alpubblico grazie alla sua relazione con Mirko Brunetti, terminata a Temptation Island. In queste settimane i due ci hanno abituati a una sorta di ‘tira e molla’ fino alla decisione di tornare insieme, con Brunetti che ha congedato Greta Rossetti (attualmente impegnata con Sergio D’Ottavi). Una finale quasi tutta al femminile che ha visto sul podio due ...