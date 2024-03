Periferie e street culture Terzo settore e hip hop aggregatori di diversità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) MILANO Periferico multietnico, il quartiere di Corvetto è da sempre un’area complessa e composita, che aggrega molte. Identificato negli anni come luogo di profondo disagio e degrado – dal bosco di Rogoredo ai caseggiati popolari di Porto di Mare – il quartiere e i suoi dintorni ha molti spazi abbandonati che sopravvivono ai processi di trasformazione. A seguito della riqualificazione dell’area a nord del quartiere (oggi sede della Fondazione Prada) sono stati tanti i cambiamentii: dalla riapertura delle cascine nell’area periurbana, alla creazione di nuovi spazi di socialità per i cittadini, nati per dare una nuova centralità alla ricchezza sociale e culturale. Una di queste iniziative è la nascita del progetto di attivazione giovanile "XYZ – Make it happen!", promosso da On! Srl – Impresa Sociale e dall’ecosistema della Generatività Sociale. Make it ...