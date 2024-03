Perennemente collegati | ma non in strada

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Sullanon ci sono solo i veicoli, anche i pedoni sono protagonisti e anzi sono gli utenti deboli, insieme ai ciclisti e a chi si muove utilizzando i monopattini elettrici, sempre più diffusi nelle nostre città. Per questo ai pedoni viene richiesta di prestare la stessa attenzione degli altri utenti e soprattutto rispettare le regole quando dal marciapiede, lo spazio a loro dedicato, si spostano sullamagari per attraversarla. Come per gli automobilisti anche per i pedoni l’utilizzo dello smartphone può diventare una distrazione pericolosa. L’uso di dispositivi elettronici da parte dei pedoni non è specificamente regolato in Italia, ma può aumentare il rischio di incidenti. L’unico riferimento è l’articolo 190 del Codice dellache prescrive che i pedoni devono usare i passaggi pedonali, i tunnel e i ponti per ...