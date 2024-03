Perché puntare sul green si può e conviene ad ambiente e società

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Giunta alla sua terza edizione, la Settimana degli Investimenti per il Clima 2024 si conferma punto di riferimento importante in tema di contributi da destinare alla tutela dell’, quest’anno con l’ambizioso obiettivo di raccogliere tra 0,5 e un milione di euro. Ideata nel 2022 dalla Ener2Crowd, piattaforma numero uno in Italia per gli investimenti, la manifestazione si basa su un meccanismo tutto sommato semplice, donare una parte dei proventi, trasformando profitti in opportunità di creare valore per le persone: “Lo spirito della Settimana – spiega Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore di Ener2Crowd - è quello di sottolineare l’importanza di creare un movimento finanziario sostenibile e sociale tramite la moltiplicazione degli impatti legati agli investimenti della comunità in chiave ESG, sostenendo iniziative che rispecchino la nostra ...