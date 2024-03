Perché la UE ha avviato indagini contro Meta | Google | Apple

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 26 marzo 2024) Europa, Europa. Risuona nei corridoi degli uffici delle grandi aziende di Big Tech di oltre oceano il noto slogan di un programma di fine anni Ottanta-inizio anni Novanta dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi., adesso, con il Digital Markets Act si prova a fare sul serio. Certo, con i tempi burocratici tipici dell’istituzione europea, dal momento che è stato approvato nel 2022 e che è entrato ufficialmente in vigore nel 2023. I suoi primi effetti, tuttavia, si sono fatti sentire nelle ultime ore, con la notizia dell’avvio di un’indagine – in virtù degli aspetti normativi che vengono trattati nel documento – nei confronti delle grandi multinazionali del digitalee Amazon. Una indagine UE con il DMA che, tuttavia, farà sentire i suoi effetti almeno tra dodici mesi. E in dodici mesi, nel settore ...