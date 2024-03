Perché la risoluzione Onu non cambierà i piani di Israele su Gaza

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato oggi, per la prima volta, una Risoluzione che chiede un " cessate il fuoco immediato" a Gaza ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato oggi, per la prima volta, una Risoluzione che chiede un "cessate il fuoco immediato" a Gaza per il mese del Ramadan. Il via ... (periodicodaily)