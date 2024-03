Perché il ponte di Baltimora è crollato in pochi istanti | l’analisi dell’esperto

(Di martedì 26 marzo 2024) Undiè caduto indopo l'impatto con una barca. L'andamento del crollo è legato alla tipologia della struttura che in gergo tecnico definiamo isostatica: in questi casi basta la rimozione di una singola parte per innescare il collasso.

Intervistato dal direttore di Affari taliani.it, Angelo Maria Perrino, il presidente dell'Aiscat Fabrizio Palenzona non ha dubbi per quel che riguarda la discussa questione del ponte sullo stretto di ... (affaritaliani)

Una ventina di persone sono precipitate in acqua. Il crollo del ponte Francis Scott Key di Baltimora , nello Stato Usa del Maryland, è avvenuto dopo che una nave cargo battente bandiera di Singapore ... (lanotiziagiornale)

'Io, il San Martino e Rapinese, il caos sulla Regina, il turismo, il segreto di Villa Saporiti'. A tu per tu con un Bongiasca a valanga: Si è messo di traverso senza dire il perché. Però è anche un po' colpa di voi giornalisti. No, ... Penso al ponte di Cantù Asnago, con i lavori in corso. Dal primo giugno partiamo con la variante di ...

Emessa Allerta Meteo Gialla per mercoledì 27 marzo: ...di via Aiaccia che va dall'incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull'... prestare attenzione a percorrere le strade dove l'acqua si è ritirata perché potrebbero esserci ...