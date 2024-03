Perché è stata interrotta la partita Sinner-O’Connell | punteggio esatto e cosa é successo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo un’ora e dodici minuti di gioco è stato sospeso il match degli ottavi di finale dell’ATP di Miami tra Jannike l’australiano Christopher, con il numero 2 del seeding in vantaggio per 6-4 2-0 dopo essere stato sotto 2-4 nel primo set ed aver successivamente inanellato sei game consecutivi. Si è sentito male uno spettatore presente sugli spalti (in Florida sono da poco passate le 16.00) ed il gioco, ovviamente è stato interrotto:ha subito passato acqua, ghiaccio ed asciugamani al pubblico per favorire le operazioni di soccorso. Dopo pochi minuti il gioco è ripreso eha confermato il break di margine appena conquistato, portandosi sul 3-0 nella seconda, allungando a 7 la striscia dei game consecutivi vinti ed avvicinandosi a grandi falcate ai quarti di finale, ...