Perché a Google viene contestata la “self-preferencing”

(Di martedì 26 marzo 2024) Una pratica che, nel recente passato, era stata già oggetto di un’indagine decennale conclusasi con la conferma (dopo il ricorso respinto) di una sanzione da 2,4 miliardi di dollari. Una serie di misure prese da Alphabet – la società che controllae tutti i suoi prodotti/servizi – per adeguarsi al Digital Markets Act che, però, potrebbero non essere sufficienti. Per questo motivo la Commissione UE ha deciso di inserire all’interno del pacchetto di procedure di investigazione avviato nei confronti di molti gatekeeper anche il capitolo dedicato alla cosiddetta “” del motore di ricerca più utilizzato nel Vecchio Continente (e non solo). LEGGI ANCHE >la UE ha avviato indagini contro Meta,, Apple Di cosa stiamo parlando? Proviamo a dare una definizione semplice di ...