Per il governo tedesco perfino il sociologo israeliano Moshe Zuckermann “ha posizioni antisemite”

(Di martedì 26 marzo 2024) Prima le critiche al regista, Yuval Abraham, reo di avere denunciato “l’apartheid” contro i palestinesi durante Festival del Cinema di Berlino, adesso le accuse di antisemitismo (anche da parte del) sono rivoltee professore emerito di storia e filosofia all’Università di Tel Aviv,. Come racconta il manifesto,– firmatario della Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo – è stato oggetto degli attacchi del Deutsch-Israelische Gesellschaft e del consigliere personale del Commissario delfederale per la vita ebraica in Germania e la Lotta all’antisemitismo che ha definito il“molto controverso” ...

"Per leggere questa lettera impiegherete circa 2 minuti, forse tra qualche mese per prendere un Uber in Italia dovrete impiegarne 60... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Per tutta l'attività parlamentare è necessaria la presenza di almeno un esponente del governo : oggi la seduta nelle commissioni del Senato che dovevano discutere delle proposte di legge sul fine ... (fanpage)

Sebastiano Di Betta confermato presidente Federazione Editori Digitali - Per la Federazione Editori digitali, è evidente in Sicilia sia oggi possibile lavorare in tal senso, grazie all'attenzione ed alla sensibilità dimostrata sui temi dell'informazione e dell'innovazione ...notizie.tiscali

Sondaggi politici, FdI ancora primo partito ma il Pd sfiora il 20%. In risalita M5S e Lega - Secondo la rilevazione se si dovesse tornare alle urne oggi Giorgia Meloni non avrebbe grosse difficoltà a centrare l'obiettivo minimo indicato per le elezioni europee del prossimo giugno: «Confermare ...ilmattino

In alcuni paesi del mondo è illegale essere ambientalisti e le associazioni sono bandite - "Il mio paese negli ultimi sei anni ha perso più foreste rispetto i 20 anni precedenti, ma ha anche perso la capacità di controllare le proprie risorse, per via delle scelte scriteriate del governo.tech.everyeye