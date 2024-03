Per il Breno è già tempo di ’’spareggi salvezza’’ Giovedì anche il Castegnato rischia grosso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)(Brescia) Complici le festività pasquali, il girone C di serie D proseguirà il suo cammino con una ventinovesima giornata-spezzatino. In effetti28 si giocheranno sei partite, tre il giorno seguente e l’ultima, quella tra Dolomiti Bellunesi e Treviso si disputerà il Sabato Santo. Mancano ancora sei partite alla conclusione e, mentre in testa l’Union Clodiense intravede l’approdo in serie C, nella parte bassa della classifica la posizione di Atleticoè sempre più difficile. Le due bresciane rimangono prigioniere dei play out e sono staccate rispettivamente di cinque e di undici punti dalla salvezza diretta. Particolarmente delicata è la situazione dei granata, che al momento sono terzultimi eno addirittura di non poter disputare lo spareggio per evitare la ...