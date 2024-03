Pechino contro Tokyo In ballo c’è il Gcap con Italia e Uk

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 26 marzo 2024) “L’incessante ricerca del Giappone di ottenere progressi nello sviluppo militare ha suscitato forti preoccupazioni da parte dei Paesi vicini e della comunità internazionale”. È quanto ha affermato oggi Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese, dopo che il governo diha modificato le norme che non consentono di esportare attrezzature militari in modo da consentire l’export del nuovo caccia da combattimento in fase di progettazione con Regno Unito enell’ambito del Global Combat Air Programme, con la fusione tra le ricerche giapponesi sul jet F-X e italo-britanniche sul Tempest. Non è l’unico dossier su cuicritica, alla luce delle sempre più forti tensioni tra i due Paesi. Un altro esempio: la diffusione di fake news da parte cinese sulle acque di Fukushima. Le nuove norme Non è ...