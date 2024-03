Paura all' aeroporto di Trapani | violento tornado sradica alberi e segnaletica

Fare il genitore è un mestiere difficile. Ma per nessuno quanto per un padre o un madre che devono dire al proprio bambino di essere malati. E che la malattia è una cosa seria. Una diagnosi di ... (iodonna)

gambizzato in strada alla Magliana, in pieno giorno. Un uomo di 56 anni è stato ferito alle gambe, da colpi di pistola, mentre era in strada nel quartiere San Paolo-Magliana intorno alle 9:30 di ... (iltempo)