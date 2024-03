Paul Heyman ha diretto il nuovo Biography | WWE Legends dedicato a Roman Reigns | i dettagli

(Di martedì 26 marzo 2024) Unepisodio della serie di documentari: WWEè in uscita e, come ben sapete, èall’attuale Undisputed WWE Universal Champion. Il progetto, che debutterà il prossimo 31 marzo, ha avuto però unre e produttore esecutivo particolare, visto che la WWE ha accreditatoin tali ruoli sul proprio sito. Una vera e propria investitura per il Wise Man, con la stessa federazione che ha affermato come nessuno meglio dipotesse curare questo documentarioad uno dei wrestler simbolo degli ultimi dieci anni targati WWE. Ecco qui di seguito l’annuncio ufficiale della promotion: #BreakingNews:: WWE ...

Drew McIntyre si allea con la Bloodline per WrestleMania - Drew McIntyre ha parlato con Paul Heyman a RAW. È in programma un'alleanza con la Bloodline, in vista di WrestleMania 40theshieldofwrestling

The Undertaker parla di Paul Heyman nella Hall of Fame - The Undertaker ha commentato l’ingresso di Paul Heyman nella WWE Hall of Fame: ecco le parole del Deadman! Qualche settimana fa la federazione ha annunciato diversi ingressi nella Hall of Fame: il ...theshieldofwrestling

Cody Rhodes ed il faccia a faccia con Roman Reigns: cosa è successo a SmackDown - Non finisce come i fan si aspettavano il faccia a faccia tra i due sfidanti del main event di WrestleMania, con il loro scontro 1 vs 1 che invece vede altri protagonisti interferire a SmackDown ...worldwrestling