Pastore Sapienza | 100 borse di studio a studentesse in formazione Stem

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Per favorire la presenza femminile nella, cioè delle materie scientifiche (science, technology, engineering, mathematics), "c'è un impegno forte. Lo scorso anno accademico sono state istituite 100diper ragazze meritevoli che si iscrivono a percorsi, che sono state rinnovate anche nell'anno corrente. Il mondo delle scienze della salute è soggetto a una trasprofonda, pensate all'inserimento dell'intelligenza artificiale, della realtà virtuale, della realtà aumentata, robotica, IT e via dicendo. Quindi è evidentemente indispensabile lavorare per costruire delle nuove competenze, delle nuove professionalità, anche in una chiave interdisciplinare, dal momento che, nelle scienze della salute, dovremo inserire ...