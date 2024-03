(Di martedì 26 marzo 2024) Padova, 26 marzo- Importante riconoscimento per una notapadovana, situata in zona Guizza.si èta, infatti, l'undicesima edizione del prestigiosoassegnato da Matrimonio.com, il maggiore portale web italiano dedicato alle celebrazioni nuziali, nella categoria "Torte Nuziali". La vittoria conferma comesia l'azienda più ricercata e meglio riconosciuta tra le coppie iscritte al portale. Il riconoscimento Aperto nel 2016,soddisfa da anni i propri clienti con grande precisione e prontezza, grazie alla competenza e all'energia che caratterizza il suo team di dipendenti interamente al femminile. L'assegnazione del ...

E’ un Tommaso Foglia senza filtri quello incontrato al Sigep 2024 Rimini . Il gigante di Cake Star Pasticcerie in Sfida, noto programma di Real Time dedicato al mondo dei dolci, ci ha rivelato come ... (danielebartocciblog)

E’ un Tommaso Foglia carico e determinato, a tutto campo e senza filtri, quello incontrato nei giorni scorsi al Sigep 2024 Rimini. Tra gustose demo in stand, ricette e spunti interessanti, il volto ... (danielebartocciblog)

Pasticceria, Cake Studio si aggiudica il Wedding Award 2024: ecco di cosa si tratta - Grande soddisfazione per la Pasticceria padovana, che riceve il riconoscimento consegnato dal portale Matrimonio.com per la categoria “Migliori torte nuziali”. La titolare: “È davvero un onore per noi ...ilrestodelcarlino

Campionato Pasticceria: Antonio Pagano, Marco Andronico e Fabio Cascio eletti i migliori pasticcieri d'Italia 2024 - Dal 2015 organizza i Campionati Italiani e i Campionati Mondiali di Pasticceria e Cake Design. Nel 2017 nascono anche i Campionati Nazionali di Pasticceria Alberghieri d’Italia: promossi insieme al ...msn