Pasqua sicura | il maxi piano viabilità e controlli intensificati

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSi è riunito questa mattina presso la Prefettura di Avellino il Comitato Operativo per laal fine di esaminare tutti gli eventuali profili di interesse connessi allalungo il Raccordo Avellino- Salerno, in considerazione dei lavori in corso all’interno della galleria Montepergola e degli altri cantieri attivi, che richiedono un costante sforzo di tutte le componenti interessate per garantire la maggiore sicurezza possibile evitando disagi all’utenza, anche in vista dell’incremento dei flussi di transito previsti per la settimana a cavallo delle Festivitàli. Recentemente la Galleria, ove attualmente a causa di un cantiere fisso è attiva una sola canna in entrambi i sensi di marcia, è stata interessata da una caduta di calcinacci cui è seguita una temporanea chiusura del traffico, le ...