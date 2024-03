Pasqua e Pasquetta in Lombardia con il Fai | picnic | giochi e visite speciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 marzo 2024 – Meteo permettendo la“made in Fai” regala inappuntamenti per tutti i gusti:in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili,campestri e “caccia alle uova”,, passeggiate ed escursioni guidate. Ma vediamo nel dettaglio tutte le proposte. Milano Varese Como Bergamo Milano Palazzina Appiani In occasione della, a Palazzina Appiani verranno proposte due cacce al tesoro per bambini e famiglie, ma anche per adulti: alle 15 e 15.30. Alla scoperta dei tesori di Parco Sempione: un percorso gioco per tutta la famiglia che, tra indizi e indovinelli, permetterà ai visitatori di scoprire le bellezze ...