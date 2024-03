Pasqua e Paquetta | aperture e visite straordinarie a Casa Bruschi

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 26 marzo 2024 – LaMuseo Ivanorganizzanei giorni die Pasquetta, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile. In queste giornate sarà possibile godere di una visita guidata alla nuova mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo”. Alle ore 11 e alle ore 15 partirà un tour accompagnato dal personale del museo in un percorso tra le trentaquattro opere di artisti come Alberto Magnelli e Corrado Cagli, Alberto Burri, Lucio Fontana, Edmondo Bacci e Gino Morandis. Una visita che proseguirà anche tra le opere di giovani artisti che si indirizzano verso esperienze che scoprono il segno come Carla Accardi, Achille Perilli e Antonio Sanfilippo oltre che Emilio Vedova, Gillo Dorfles, Bruno ...

