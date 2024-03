Pasqua dell’Atleta edizione 2024. Ecco gli Oscar dello sport di Busto - Cerimonia di consegna di 42 premi ad atleti, dirigenti e associazioni nella basilica di San Giovanni. Messa celebrata dal prevosto Severino Pagani, poi i ringraziamenti del sindaco: "Grazie per quanto ...ilgiorno

La Valdinievole si accende per Pasqua: al via ben tre tornei giovanili - Gli impianti Mariotti, Brizzi e Palagina ospiteranno nel periodo Pasquale tre importanti manifestazioni giovanili Signore e signori, si va in scena. La Valdinievole si appresta a divenire in questo pa ...pistoiasport

Torna il Torneo internazionale "Città della Pace", mai così tante squadre in campo e molte iniziative tra musica e sport nel week end di Pasqua - ROVERETO. Tutto pronto per la 36esima edizione del Torneo Internazionale "Città della Pace" in programma come da tradizione durante il week end di Pasqua, dal 28 al 31 marzo. L’evento, che da oltre tr ...ildolomiti