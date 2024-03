Pasqua 2024 nei versi di Mario Festa

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l' aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il 21 marzo la piattaforma è stata presentata ai sindacati e ora si ... (orizzontescuola)

In Liguria la chiamano farinata, a Livorno torta di ceci livornese, in Versilia invece prende il nome di cecina e praticamente non esiste pizzeria a taglio che non la prepari, un’autentica ... (firenzepost)

Pallacanestro. Memorial Boldrini, spazio al basket giovanile - Il Torneo di Pasqua Città di Pontedera – II Memorial Michele Boldrini, giunto alla 37esima edizione, si svolgerà dal 28 al 30 marzo al PalaZoli. Parteciperanno sei squadre di alto livello Under 15 Gol ...msn

Weekend di Pasqua. Ecco le previsioni - Pasqua 2024 a Prato: tempo discreto nel weekend, nuvoloso per Pasquetta con possibili precipitazioni. Temperature in calo tra domenica e lunedì.lanazione

Macerata, palazzi di via Pantaleoni, ora va rimosso l’amianto: al via l’opera propedeutica alla demolizione. Le ruspe dopo Pasqua - MACERATA - Telefonini in azione ieri mattina per riprendere l’avvio dell’azione di demolizione delle otto palazzine di via Pantaleoni rese inagibili dal sisma. Prima ...corriereadriatico