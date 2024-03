Pasqua 2024 al Bioparco di Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Durante il fine settimana di, venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 marzo, dalle ore 11.00 alle 16.00, aldisi svolgeranno varie attività tematiche, per lo più focalizzate sulla ‘biodiversità delle uova’, in postazioni dislocate nei 17 ettari del parco. Nella postazione “Uova da record” ci saranno modelli di uova di tutte le dimensioni, dal grande uovo di un uccello estinto, l’uccello elefante, al piccolissimo uovo di colibrì. Si potranno osservare uova ‘mimetiche’ degli uccelli che depongono in nidi sul terreno o quelle che hanno una forma siffatta per non rotolare via, e partecipare ad un divertente gioco a quiz rivolto a tutta la famiglia. L’attività ludico-didattica ‘Non solo uccelli’ consiste nell’associare modelli di uova agli animali che le hanno fatte per scoprire che non solo gli uccelli le depongono. Le ...