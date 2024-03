Parco Monti Ausoni | inaugurato un sentiero-natura “La Cattedrale di Camposoriano” tra Terracina e Sonnino

La ex Blutec di Termini a Pelligra Holding. Urso: un grande progetto di sviluppo - La Pelligra Holding Italia si è aggiudicata la gara di assegnazione della ex Blutec di Termini Imerese. Lo ha ufficializzato il ministro Adolfo Urso nel corso della riunione del tavolo al ministero de ...italiaoggi

Svolta per lo stabilimento di Termini Imerese, arriva il gruppo Pelligra holding Italia per ex Fiat e Blutec, 350 assunzioni - Si chiude dopo vent'anni la storia dell'ex Fiat ed ex Blutec. il gruppo Pelligra trasformerà l'area in Parco industriale. Lavoro per 350 dei 566 operai rimasti, pensione entro l'anno per una quarantin ...blogsicilia

"Siamo preoccupati per il nostro futuro": la lettera del Cai giovani Toscana ai vertici della regione per denunciare il "Far West apuano" - Le Aree Contigue di Cava all’interno del Parco delle Alpi Apuane minacciano da decenni la ... ambientalista e regista Alberto Grossi): è civiltà ridurre i Monti in farina È progresso Vorremmo ...ildolomiti