(Di martedì 26 marzo 2024) Il cambio l’ho sempre visto come una cosa indispensabile nella vita; nella vita dei giovani, ma non solo. Il cambio è ciò che ci spinge ad essere e diventare persone migliori, ad andare al di fuori delle nostre abitudini e le nostre comodità, espandere le nostre conoscenze, conoscere nuove culture e fare nuove amicizie. Infatti, è stata proprio la ricerca di questo cambiamento a portarmi a questo Paese stupendo. Sono nata e cresciuta in, e a 19 anni ho deciso di lasciare il mio Paese, la mia famiglia ed i miei amici per trasferirmi in. Questa decisione è stata spinta dalla noia, probabilmente per spezzare le abitudini e la routine. Ciò che è iniziato con “si, vado tre mesi all’estero, poi ritorno a casa e continuo con la Laurea in psicologia” è diventato un “si, rimarrò almeno 5 anni per fare l’università” e infine un“si, farò ...

Paraguay-Italia sola andata: "Cambiare aiuta a crescere" - Sono nata e cresciuta in Paraguay, e a 19 anni ho deciso di lasciare il mio Paese, la mia famiglia ed i miei amici per trasferirmi in Italia. Questa decisione è stata spinta dalla noia, probabilmente ...quotidiano

Italia U18, Vittoria sull'Austria per 2-0: in gol Caprini - C’è anche un po’ di Fiorentina nella bella vittoria per 2-0 dell’Italia Under 18 sull’Austria. Il gol dell’1-0 azzurro, infatti, è stato ...firenzeviola

Italia U18, Vittoria sull'Austria per 2-0: in gol il viola Caprini - C’è anche un po’ di Fiorentina nella bella vittoria per 2-0 dell’Italia Under 18 sull’Austria. Il gol dell’1-0 azzurro, infatti, è stato ...firenzeviola