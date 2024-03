Paolo Cioni protagonista al circolo Mumu con Il figlio riuscito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Pisa, 26 marzo 2024 - Ilvenerdì 29 marzo al, lo spazio culturale incastonato tra Pisa e San Giuliano creato dall’associazione Acquario della Memoria. L'attore pisano, noto al grande pubblico per l'interpretazione del personaggio di Marchino nella serie “I delitti del Barlume” e per il film “Margini” vincitore del premio del pubblico al Festival del cinema di Venezia, affida alle parole del suo alter ego una confessione, una cerimonia vudù, la battaglia contro il vuoto che sempre lascia chi se ne va. La storia di un uomo che va a rinnovare la carta d’identità in Comune e ne esce trasformato, come gli eroi dei miti. Un racconto dolce e un po’ spietato di unqualsiasi che vive la sua personale ...