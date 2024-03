Panchina Napoli | De Laurentiis ha un nome nuovo | c’è una condizione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Nuovi aggiornamenti circa la situazione allenatore in casa, dove unsarebbe stato sondato da De. Ilè entrato a pieno nella settimana di ritorno dalla pausa per le Nazionali, che per gli azzurri si concluderà con l’impegno di sabato 30 alle ore 12.30 contro l’Atalanta. Una sfida nella sfida per i partenopei, tutt’ora senza tecnico in quel di Castel Volturno a causa degli impegni di Calzona con la Slovacchia. Proprio quest’oggi infatti, il mister affronterà la Norvegia di Ostigard in amichevole, tornando il 27 marzo in quel diper preparare l’incontro in soli 2 giorni. Nel frattempo, arrivano quindi dal quotidiano nuove delucidazioni circa il prossimo allenatore azzurro, con unsondato da De ...