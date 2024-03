Panariello e Masini tornano in scena a Prato

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Dopo il sold out ottenuto della passata edizione di Settembreè Spettacolo, il festival organizzato da Fonderia Cultart con la collaborazione con il Comune dia grande richiesta due paladini della toscanità, particolarmente amati nella nostra città: Giorgioe Marcosaranno di nuovo insieme per un nuovo round del loro spassoso ed emozionante incontro, ancora una volta sul ring di Piazza Duomo asabato 31 agosto alle 21. La data, come quella già annunciata di Francesco De Gregori del 4 settembre, è a cura di Fonderia Cultart e LEG Live Emotion Group. Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Biglietti su ...

