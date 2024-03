(Di martedì 26 marzo 2024) La(28) si conferma al vertice del campionato iniziando col piede giusto il girone di ritorno, grazie al blitz per 11-6 a(12). Una sfida partita in salita, con i locali avanti 2-0 e 4-3 a metà gara; nella ripresa, gli uomini di Franceschetti cambiano passo, toccano il +3 nel finale del terzo periodo, per poi lasciare all’asciutto l’attacco avversario nell’ultima frazione. "Abbiamo saputo soffrire, dando dimostrazione di grande coesione del gruppo" dice Giulio Montante, autore di una tripletta ed mvp del match insieme al portiere Sirianni, che ha parato un penalty. Gli altri gol granata: Borsari (2), Righetti (2), Roldan, Lepore, Bussei e Algeri.

Il secondo match della quarta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto maschile premia il Brescia, che passa in casa del Trieste per 10-12 . In classifica i lombardi ... (oasport)

giro di boa per la Marina Militare nel giro ne toscano di SERIE C: il team di coach Carlo Foti si prepara alla sfida della prima di ritorno, in programma oggi alle 16.30 alla piscina Mori contro il ... (sport.quotidiano)

L’ultimo match della quarta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto maschile vede resta re a punteggio pieno la Pro Recco , che passa per 6-16 in casa del De Akker Team. Nel ... (oasport)

PALLANUOTO SERIE C. La Reggiana gode in casa del Parma - La Reggiana conferma il suo primato nel campionato con una vittoria per 11-6 a Parma, iniziando bene il girone di ritorno. Partita in salita, ma la squadra dimostra coesione e determinazione.msn

PALLANUOTO, le altre vasche aiutano ancora la Nc: +7 sul Rapallo - Per la seconda volta la Nc Civitavecchia non vince e per la seconda volta i risultati delle altre vasche del girone 2 di SERIE B sono magnanimi per i rossocelesti. La squadra allenata da Aurelio ...trcgiornale

Derby di PALLANUOTO in SERIE B tra Verona e Vicenza: telecronista nella bufera per presunti insulti razzisti - Secondo quanto appreso da l'Unità, la diretta della partita è stata trasmessa in streaming sulla piattaforma Twitch. Chi ha commentato il match per la Bentegodi avrebbe chiamato "Terroni di m...a" ...unita