Pallanuoto | la Rari Nantes Savona affronterà lo Spandau 04 Berlino nei quarti di finale di Euro Cup

(Di martedì 26 marzo 2024)pean Aquatics, la federazionepea del nuoto (ex LEN), ha organizzato a Barcellona, in Spagna, la cerimonia del sorteggio delle fasi finali delle Coppepee 2023-2024 dimaschile e femminile e deglipei Under 19. Per quanto concerne l’Italia, l’attenzione era catalizzata sul sorteggio deididiCup maschile, con ilancora in gara: per i liguri scontro con i tedeschi dello04, giustizieri dell’Ortigia agli ottavi. In caso di passaggio in semiper laci sarà una tra Vouliagmeni (Grecia) e Primorje Rijeka (Croazia). Nella Final Four dell’Cup ...