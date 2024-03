PALLAMANO SERIE A2 DONNE La Tushe regola anche Camerano

(Di martedì 26 marzo 2024) GRUPPO AFPRATO 3329 GRUPPO AFPRATO: Grassi, Micotti M. 6, Amerighi, Gurra 9, Micotti R. 1, Della Maggiora 2, Niccolai, Logica, Rubbino 5, Saccenti 3, Del Bono, Rossi 3, Martinelli 2, Ucchino 2, Bartalucci, D’Avossa. All.: Megli.: Pirani, Toppa 4, Forconi 2, Ciattaglia 3, Velieri 9, Bronzini 6, Francelli 1, Baldascini 3, Battaglini 1, Biló, Battisti, Macrone, Galletti. All.: Badialetti. Arbitri: Marino e Shehab. Note: primo tempo 16-13. Terzo successo consecutivo per lache conferma la propria leadership solitaria nel girone F della seconda fase del campionato diA2 femminile. La squadra allenata da Valentina Megli al Pala Keynes ha avuto la meglio sulper ...

