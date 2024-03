Pallamano La doppia festa in A Bronze e Serie B

(Di martedì 26 marzo 2024) È cominciata col piede giusto la marcia della Pantarei Italia Modena nella Poule retrocessione della. I gialloblù hanno piegato 29-27 il Tavarnelle mettendo il primo mattoncino verso la salvezza (scende solo l’ultima delle 6 squadra del mini girone di sola andata). Dopo un avvio in salita (4-7 al 13’), la squadra di Sgarbi (trascinata dagli 8 gol di Pugliese e dai 5 di Valle) ha messo il turbo scappando sul 13-10 all’intervallo. Nella ripresa Modena è rimasta sempre con almeno 2 reti di margine, fino al +4 degli ultimi 2’, accorciato dai toscani. Domenica 7 prima trasferta alle 19 a Derthona, che ha battuto 35-27 Follonica. La domenica gialloblù è stata completata dal successo anche dei ragazzi dellaB, che sempre al PalaMolza hanno piegato 34-30 il Valsamoggia per il sesto successo stagionale che vale il 9° posto. ...

