Pallacanestro Memorial Boldrini | spazio al basket giovanile

(Di martedì 26 marzo 2024) Giunto alla 37esima edizione, torna il Torneo di Pasqua Città di Pontedera – IIMichele. Un appuntamento sportivo consolidato nei decenni che vede la sua calendarizzazione nella settimana precedente le festività pasquali, quest’anno nei giorni di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo. Il torneo si svolgerà come sempre unicamente al PalaZoli di Pontedera e vi prenderanno parte, oltre all’Under 15 Gold targata Juve Pontedera/G.S. Folgore Fucecchio, anche altre cinque squadre, tutte provenienti dalle diverse regioni d’Italia, di cui quattro appartenenti anch’esse alla categoria Under 15 Gold ed una alla categoria Under 15 Silver, ma solo perché nella propria regione di appartenenza non è previsto il campionato Gold. Il target sportivo di questa edizione è di primissimo livello per quanto concerne la categoria in questione, basti ...