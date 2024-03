(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024, 26 marzo 2024 – “Gli attacchi subiti ddilo scorso 19 marzo sono una bruttissima pagina della storia di questa città. Ringraziamo il prefetto Massimo Mariani per aver manifestato vicinanza e attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori e aver incontrato le organizzazioni sindacali riunendo ieri ilprovinciale per l’e lapubblica”. Lo dicono Nicola Scaglione (Cisal), Giovanni Cammuca (Cgil), Vincenzo Rao (Cisl) e Salvatore Sampino (Uil) che ieri sono stati ricevuti dalpresso la Prefettura di, riunione a cui hanno preso parte anche il sindaco Roberto Lag, gli assessori comunali Dario ...

Marciapiedi inondati di immondizia, mentre 171 nuovissimi mezzi per la raccolta restano fermi nei depositi per mancanza di personale. È questa la situazione di Palermo durante le festività ... (ilfattoquotidiano)

Nasce il nuovo gruppo donatori Fratres Palermo - Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Il 23 marzo a Misterbianco, in pr ...mondopalermo

Palermo, sindacati incontrano Comitato ordine e sicurezza: ''Inaccettabili le aggressioni alla Polizia municipale, servono più risorse'' - ''I fatti dello scorso 19 marzo e che hanno riguardato anche altre Forze di polizia dimostrano che il controllo del territorio è una necessità imprescindibile'', dicono i rappresentanti sindacali.palermomania

Vertenza Sispi, sindacati in presidio davanti a Palazzo Comitini: "No ai tagli" - Prosegue la protesta dei lavoratori dopo il nulla di fatto in Consiglio comunale. Fiom e Fim: "Siamo contrari alla decurtazione del 30% dell'integrativo, l'azienda è virtuosa e produce utili" ...palermotoday