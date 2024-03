Palermo | presentato il bilancio dell' attività della commissione antimafia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 26 marzo 2024) “Ci sono segnali che ci preoccupano: mai come adesso in molti territori si è diffuso il possesso di armi, persino in ambienti insospettabili. La cronaca ci consegna un pericoloso moo di comportamento anche tra i giovanissimi, come il caso di un 17enne che prima di andare in discoteca si è munito di una pistola. Si diffonde la mafiosità come stile di vita”. Lo ha detto il presidenteregionale, Antonello Cracolici, in un passaggioa sua presentazione in aula, all’Ars,a relazione sull'a un anno dal suo insediamento e che restituisce uno spaccato drammaticoa Sicilia. Sono state 55 le sedute tenute dallaregionale ...